Последствия атаки «шахедов» по ​​Николаеву, фото: ГСЧС

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Ракурс

Росіяни вчора, 5 квітня, близько 22.00 атакували Миколаїв безпілотниками типу «Shahed 131/136».

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі виникло дві пожежі у приватних домоволодіннях, які були оперативно ліквідовані. Також пошкоджено 13 приватних будинки та автомобіль, — вказано в повідомленні.

Поранено чотирьох людей:

57-річного чоловіка;

жінок віком 49, 67 та 72 роки.

Станом на зараз в усіх стан стабільний, лікування проходитимуть амбулаторно.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що в одному з будинків виникла пожежа на площі 30 кв. м, в іншому — займання газової труби. Обидві ліквідовані рятувальниками.

До ліквідації наслідків залучалось 15 рятувальників, три спецавтомобілі, група радіаційного, хімічного та біологічного захисту, поліція, медики, Червоний Хрест та аварійні служби.