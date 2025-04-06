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Ракурс
Последствия атаки «шахедов» по ​​Николаеву, фото: ГСЧС

Российские беспилотники атаковали частный сектор Николаева — четверо пострадавших (ФОТО)

6 апр 2025, 09:34
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Росіяни вчора, 5 квітня, близько 22.00 атакували Миколаїв безпілотниками типу «Shahed 131/136».

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі виникло дві пожежі у приватних домоволодіннях, які були оперативно ліквідовані. Також пошкоджено 13 приватних будинки та автомобіль, — вказано в повідомленні.

Поранено чотирьох людей:

  • 57-річного чоловіка;
  • жінок віком 49, 67 та 72 роки.

Станом на зараз в усіх стан стабільний, лікування проходитимуть амбулаторно.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що в одному з будинків виникла пожежа на площі 30 кв. м, в іншому — займання газової труби. Обидві ліквідовані рятувальниками.

До ліквідації наслідків залучалось 15 рятувальників, три спецавтомобілі, група радіаційного, хімічного та біологічного захисту, поліція, медики, Червоний Хрест та аварійні служби.

Наслідки атаки «шахедів» по Миколаєву, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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