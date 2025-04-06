Последствия ударов российских «шахедов» по ​​Сумщине, фото: Сумская ОВА

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 квітня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

На Сумщині відбулося влучання восьми БПЛА типу «Шахед» по цивільній інфраструктурі міста Суми, повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Пошкоджені адміністративні, складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств. Попередньо травмованих та жертв нема, — розповіли в ОВА.

Наслідки атаки ліквідовують відповідні аварійно-рятувальні служби.

Також у небі над Сумщиною зенітники збили дев’ять «шахедів».

Загалом з початку 2025 року підрозділами ППО області ліквідовано 850 російських безпілотників.