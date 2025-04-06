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Последствия ударов российских «шахедов» по Сумщине, фото: Сумская ОВА
Восемь «шахедов» ударили по гражданской инфраструктуре Сум (ФОТО)https://racurs.ua/n205365-vosem-shahedov-udarili-po-grajdanskoy-infrastrukture-sum-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 квітня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
На Сумщині відбулося влучання восьми БПЛА типу «Шахед» по цивільній інфраструктурі міста Суми, повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
Пошкоджені адміністративні, складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств. Попередньо травмованих та жертв нема, — розповіли в ОВА.
Наслідки атаки ліквідовують відповідні аварійно-рятувальні служби.
Також у небі над Сумщиною зенітники збили дев’ять «шахедів».
Загалом з початку 2025 року підрозділами ППО області ліквідовано 850 російських безпілотників.
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