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Ракурс
Наслідки ударів російських «шахедів» по Сумщині, фото: Сумська ОВА

Вісім «шахедів» вдарили по цивільній інфраструктурі Сум (ФОТО)

6 кві 2025, 08:47
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 квітня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

На Сумщині відбулося влучання восьми БПЛА типу «Шахед» по цивільній інфраструктурі міста Суми, повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Пошкоджені адміністративні, складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств. Попередньо травмованих та жертв нема, — розповіли в ОВА.

Наслідки атаки ліквідовують відповідні аварійно-рятувальні служби.

Також у небі над Сумщиною зенітники збили дев’ять «шахедів».

Загалом з початку 2025 року підрозділами ППО області ліквідовано 850 російських безпілотників.

Наслідки ударів російських «шахедів» по Сумщині, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


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