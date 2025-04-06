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Наслідки атаки «шахедів» по Миколаєву, фото: ДСНС
Російські безпілотники атакували приватний сектор Миколаєва — четверо постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205366-rosiyski-bezpilotnyky-atakuvaly-pryvatnyy-sektor-mykolaieva-chetvero-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
Росіяни вчора, 5 квітня, близько 22.00 атакували Миколаїв безпілотниками типу «Shahed 131/136».
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі виникло дві пожежі у приватних домоволодіннях, які були оперативно ліквідовані. Також пошкоджено 13 приватних будинки та автомобіль, — вказано в повідомленні.
Поранено чотирьох людей:
- 57-річного чоловіка;
- жінок віком 49, 67 та 72 роки.
Станом на зараз в усіх стан стабільний, лікування проходитимуть амбулаторно.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що в одному з будинків виникла пожежа на площі 30 кв. м, в іншому — займання газової труби. Обидві ліквідовані рятувальниками.
До ліквідації наслідків залучалось 15 рятувальників, три спецавтомобілі, група радіаційного, хімічного та біологічного захисту, поліція, медики, Червоний Хрест та аварійні служби.