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Российская воздушная атака нанесла повреждения на Кировоградщине, фото: Кировоградская ОВА
Рашисты атаковали Кировоградщину дронами и ракетами — есть повреждения (ФОТО)https://racurs.ua/n205367-rashisty-atakovali-kirovogradschinu-dronami-i-raketami-est-povrejdeniya-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 квітня, здійснили чергову масовану атаку дронами та ракетами по Україні.
На Кіровоградщині в одному з сіл Благовіщенської громади уламками ворожої ракети пошкоджені вікна та дах приватного домоволодіння, а також електродроти. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Зазначається, що у вказаному населеному пункті постраждали 18 будівель — пошкоджено дахи, вікна, двері.
Постраждалих, на щастя, немає. На щастя, всі живі. На місці працюють відповідні служби, — додав Райкович.
Завдані ракетним обстрілом збитки оцінює відповідна комісія.
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