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Російська повітряна атака спричинила пошкодження на Кіровоградщині, фото: Кіровоградська ОВА

Рашисти атакували Кіровоградщину дронами та ракетами — є пошкодження (ФОТО)

6 кві 2025, 10:00
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 квітня, здійснили чергову масовану атаку дронами та ракетами по Україні.

На Кіровоградщині в одному з сіл Благовіщенської громади уламками ворожої ракети пошкоджені вікна та дах приватного домоволодіння, а також електродроти. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Зазначається, що у вказаному населеному пункті постраждали 18 будівель — пошкоджено дахи, вікна, двері.

Постраждалих, на щастя, немає. На щастя, всі живі. На місці працюють відповідні служби, — додав Райкович.

Завдані ракетним обстрілом збитки оцінює відповідна комісія.

Російська повітряна атака спричинила пошкодження на Кіровоградщині, фото: Кіровоградська ОВА

Джерело: Ракурс


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