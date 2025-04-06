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Російська повітряна атака спричинила пошкодження на Кіровоградщині, фото: Кіровоградська ОВА
Рашисти атакували Кіровоградщину дронами та ракетами — є пошкодження (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205367-rashysty-atakuvaly-kirovogradschynu-dronamy-ta-raketamy-ie-poshkodjennya-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 квітня, здійснили чергову масовану атаку дронами та ракетами по Україні.
На Кіровоградщині в одному з сіл Благовіщенської громади уламками ворожої ракети пошкоджені вікна та дах приватного домоволодіння, а також електродроти. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Зазначається, що у вказаному населеному пункті постраждали 18 будівель — пошкоджено дахи, вікна, двері.
Постраждалих, на щастя, немає. На щастя, всі живі. На місці працюють відповідні служби, — додав Райкович.
Завдані ракетним обстрілом збитки оцінює відповідна комісія.
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