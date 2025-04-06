Последствия российского удара КАБом по Купянску, фото: Олег Синегубов

https://racurs.ua/n205371-rashisty-udarili-kabom-po-mnogoetajke-v-kupyanske-foto.html

Ракурс

Російські загарбники вдарили КАБом по місту Куп’янську на Харківщині.

Ворожий снаряд влучив у дев’ятий поверх багатоповерхового житлового будинку. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що внаслідок удару відбулось загоряння балконів з другого по сьомий поверх та чотирьох квартир.

Пожежа вирувала на площі 100 кв. м, — розповів Синєгубов. — Частково пошкоджений даний будинок та пошкоджено скління вікон в трьох багатоквартирних будинках.

Внаслідок обстрілу постраждали 67-річний чоловік та 78-річна жінка.