Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара КАБом по Купянску, фото: Олег Синегубов

Рашисты ударили КАБом по многоэтажке в Купянске (ФОТО)

6 апр 2025, 12:03
999

Російські загарбники вдарили КАБом по місту Куп’янську на Харківщині.

Ворожий снаряд влучив у дев’ятий поверх багатоповерхового житлового будинку. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що внаслідок удару відбулось загоряння балконів з другого по сьомий поверх та чотирьох квартир.

Пожежа вирувала на площі 100 кв. м, — розповів Синєгубов. — Частково пошкоджений даний будинок та пошкоджено скління вікон в трьох багатоквартирних будинках.

Внаслідок обстрілу постраждали 67-річний чоловік та 78-річна жінка.

Наслідки російського удару КАБом по Куп’янську, фото: Олег Синєгубов

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров