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Ракурс
Наслідки російського удару КАБом по Куп’янську, фото: Олег Синєгубов

Рашисти вдарили КАБом по багатоповерхівці у Куп’янську (ФОТО)

6 кві 2025, 12:03
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Російські загарбники вдарили КАБом по місту Куп’янську на Харківщині.

Ворожий снаряд влучив у дев’ятий поверх багатоповерхового житлового будинку. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що внаслідок удару відбулось загоряння балконів з другого по сьомий поверх та чотирьох квартир.

Пожежа вирувала на площі 100 кв. м, — розповів Синєгубов. — Частково пошкоджений даний будинок та пошкоджено скління вікон в трьох багатоквартирних будинках.

Внаслідок обстрілу постраждали 67-річний чоловік та 78-річна жінка.

Наслідки російського удару КАБом по Куп’янську, фото: Олег Синєгубов

Джерело: Ракурс


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