У Києві внаслідок російської повітряної атаки загинув чоловік

Рашисти в ніч на 6 квітня здійснили чергову атаку по Києву, фото: КМВА

https://racurs.ua/ua/n205370-u-kyievi-vnaslidok-rosiyskoyi-povitryanoyi-ataky-zagynuv-cholovik.html

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У Києві в Дарницькому районі виявили тіло чоловіка, загиблого внаслідок російської повітряної атаки.

Про це сьогодні, 6 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, загиблий перебував на вулиці, поруч із епіцентром вибуху. Особу чоловіка встановлюють.

У КМВА також повідомляють про трьох поранених (двох з них госпіталізовано).

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки балістичними ракетами є пошкодження у трьох районах столиці: