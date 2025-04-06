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Ракурс
Рашисти в ніч на 6 квітня здійснили чергову атаку по Києву, фото: КМВА

У Києві внаслідок російської повітряної атаки загинув чоловік

6 кві 2025, 11:35
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У Києві в Дарницькому районі виявили тіло чоловіка, загиблого внаслідок російської повітряної атаки.

Про це сьогодні, 6 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, загиблий перебував на вулиці, поруч із епіцентром вибуху. Особу чоловіка встановлюють.

У КМВА також повідомляють про трьох поранених (двох з них госпіталізовано).

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки балістичними ракетами є пошкодження у трьох районах столиці:

  • у Дарницькому районі — пожежа в нежитловій будівлі. Також зафіксовано падіння уламків та руйнування будівлі з пожежею на іншій локації району. Є пошкоджені та знищені автомобілі. Рятувальники ліквідували займання;
  • в Оболонському районі — пожежа в меблевому цеху на значній площі (1500 м. кв). На місці працюють рятувальники. Також частково зруйновано 3,4,5 поверхи бізнес-центру;
  • у Соломʼянському районі — внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння на відкритій території, окремими осередками. Внаслідок ворожої атаки загорівся фасад складської будівлі. Силами рятувальників пожежу швидко ліквідували.

Рашисти в ніч на 6 квітня здійснили чергову атаку по Києву, фото: КМВА

Джерело: Ракурс


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