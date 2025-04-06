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Последствия российской воздушной атаки 6 апреля, фото: ГСЧС Киева
Последствия российской воздушной атаки по Киеву показали ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n205373-posledstviya-rossiyskoy-vozdushnoy-ataki-po-kievu-pokazali-gschs-foto-video.htmlРакурс
У Києві ліквідовані пожежі в Оболонському та Дарницькому районах міста, котрі виникли внаслідок російської повітряної атаки, здійсненої в ніч на сьогодні, 6 квітня.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Тривають роботи з розбору завалів та аварійних конструкцій, — розповіли у відомстві.
Прес-служба Київської міської прокуратури повідомляє, що внаслідок російської атаки:
- виникла пожежа у меблевому цеху та часткове руйнування верхніх поверхів офісного центру в Оболонському районі. Пошкоджено 13 автомобілів, припаркованих поруч;
- виникла пожежа у нежитловій будівлі в Дарницькому районі;
- у Солом’янському районі пошкоджено вікна у торгових кіосках.
Станом на ранок відомо, що внаслідок обстрілу загинула одна людина та постраждали ще троє, — розповіли у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 Кримінального кодексу).
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