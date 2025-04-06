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Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки 6 квітня, фото: ДСНС Києва

Наслідки російської повітряної атаки по Києву показала ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)

6 кві 2025, 13:22
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У Києві ліквідовані пожежі в Оболонському та Дарницькому районах міста, котрі виникли внаслідок російської повітряної атаки, здійсненої в ніч на сьогодні, 6 квітня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Тривають роботи з розбору завалів та аварійних конструкцій, — розповіли у відомстві.

Прес-служба Київської міської прокуратури повідомляє, що внаслідок російської атаки:

  • виникла пожежа у меблевому цеху та часткове руйнування верхніх поверхів офісного центру в Оболонському районі. Пошкоджено 13 автомобілів, припаркованих поруч;
  • виникла пожежа у нежитловій будівлі в Дарницькому районі;
  • у Солом’янському районі пошкоджено вікна у торгових кіосках.

Станом на ранок відомо, що внаслідок обстрілу загинула одна людина та постраждали ще троє, — розповіли у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російської повітряної атаки 6 квітня, фото: ДСНС Києва

Джерело: Ракурс


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