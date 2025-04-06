Украинская артиллерия уничтожила гаубицы и склады россиян на фронте. Фото:

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Артилерія Збройних сил України атакувала позиції російських окупантів.

Влучним пострілами знищено ворожі гаубиці «Мста-Б», Д-30, польові склади боєприпасів та особовий склад армії рф. Про це 44-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола 6 квітня повідомила у Facebook.

Операція — демілітаризація. Загарбники щодня відчувають пекельний вогонь нашої артилерії, — зазначили військові.

Тим часом у зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомляється, що за минулу добу на фронті було зафіксовано 178 бойових зіткнень. Найбільше бойових дій відбулося на Покровському напрямку. Там українські захисники відбили 75 атак. Ще 39 ворожих штурмів було зупинено на Лиманському напрямку, а на Торецькому напрямку відбулося 20 боєзіткнень.

У Курській області рф українські військові відбили 17 атак. Армія росії у цьому регіоні завдала 22 авіаудари, скинувши 34 КАБи, і здійснив 322 артобстріли.

Нагадаємо, 5 квітня Державна прикордонна служба України показала, як дрони РУБпАК «Фенікс» уразили російську САУ 2С5 «Гіацинт-С», бойову броньовану машину «Тигр», рознесли укриття з особовим противника й спалили склад паливно-мастильних матеріалів.