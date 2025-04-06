Последствия ракетного удара по Кривому Рогу. Фото: Александр Вилкул

https://racurs.ua/n205379-neveroyatnyy-ujas-v-oon-otreagirovali-na-udar-rf-po-krivomu-rogu.html

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Організація Об'єднаних Націй відреагувала на російський обстріл Кривого Рогу.

Атака на це місто 4 квітня стала найбільшим вбивством дітей за весь час повномасштабної війни в Україні. Комісія Управління верховного комісара ООН з прав людини 5 квітня прибула на місце удару, задокументувала збитки й встановила імена дев’яти вбитих дітей. Збір інформації досі триває. Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк у заяві, яку опублікували 6 квітня.

Експерти зафіксували пошкодження, які будинкам, дитячим гойдалкам та гіркам завдали сотні осколків.

Це найбільш смертоносний окремий удар проти дітей, який УВКПЛ підтвердило з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Це неймовірний жах — дев’ять дітей загинули, більшість із них — під час гри в парку, над ними розірвалася осколками військова зброя. Вибух забрав життя 18 людей теплим п’ятничним вечором у Кривому Розі, коли сім’ї зібралися біля дитячого майданчика, ресторану та житлових будинків, — йдеться у повідомленні.

За словами комісара, застосування окупантами зброї з великою площею ураження для удару по густонаселеному районі без будь-якої явної військової присутності демонструє «нерозважливу зневагу до життя цивільного населення».

Також представник ООН прокоментував безглузду версію Москви про те, що ціллю була нібито група українських військових. Втім, місцеві розповіли комісії Організації, що у ресторані незадовго до атаки проходив форум косметологів.

Нагадаємо, ввечері 4 квітня російські окупанти завдали ракетного удару балістичним озброєнням по центру жилого мікрорайону в Кривому Розі. Внаслідок обстрілу були пошкоджені багатоповерхівки, загорілися автомобілі та гаражі.

Того дня загинули 19 людей, серед них дев’ятеро дітей. Постраждали 75 осіб. У важкому стані перебувають 19 поранених, з них четверо — діти. Двоє діток у дуже важкому стані.