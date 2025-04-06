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Ракурс
У Кривому Розі зросла кількість постраждалих. Фото: ДСНС

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла — став відомий стан поранених

6 кві 2025, 15:52
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Кількість постраждалих у Кривому Розі внаслідок російської ракетної атаки 4 квітня збільшилася.

Наразі відомо про 75 постраждалих осіб. У лікарнях перебувають 37 поранених. У важкому стані 19 осіб, з них четверо дітей. Двоє з постраждалих діток перебувають у вкрай тяжкому стані. Лікарі борються за життя всіх поранених і надають всю необхідну допомогу Про це глава Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив у Telegram.

Також він додав, що досі триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів.

Нагадаємо, внаслідок удару балістичною ракетою та БпЛА типу «Шахед» 4 квітня у Кривому Розі загинули 19 людей, серед них дев’ятеро дітей. 5 квітня було завершено пошуково-рятувальну операцію.

У Кривому Розі 7, 8 та 9 квітня оголошені днями жалоби за загиблими внаслідок терористичних російських атак на місто. Крім того, по всій Україні оголосили 6 квітня Днем жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі.

Джерело: Ракурс


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