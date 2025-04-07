Российская армия усилила штурмы. Фото:

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Російська армія посилила штурми на Куп’янському напрямку.

Підрозділи загарбників знову намагались форсувати річку Оскіл. А для підтримки свого угруповання та логістичного забезпечення противник намагається перекидати сили на західний берег річки. Про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» 7 квітня повідомило у Telegram.

Сили оборони вживають заходи щодо недопущення просування військ противника, — йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що їм вдалося відбили піхотні атаки росіян біля Камʼянки, Петропавлівки, Піщаного, Надії та Загризового. А в районі Богуславки окупанти за підтримки бронетехніки та квадроциклів атакували оборонні укріплення Сил оборони.

У Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що на Куп’янському напрямку за минулу добу було зафіксовано вісім атак окупантів. Українські військові відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка, Богуславка та Загризове.

Нагадаємо, у березні аналітики DeepState інформували, що наступи російської армії на плацдармах по річці Оскіл, південніше по відтинку Новомлинськ-Дворічна-Западне, зазнали невдач. Саме тому ворог активізувався в районі Тополів, Красного Першого, а згодом і північніше Кам’янки. Саме біля цього населеного пункту ворог створив новий плацдарм і просунулися в районі Тополів.