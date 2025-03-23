Ворог створив новий плацдарм на Харківщині. Карта: DeepState

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Нові просування російських військ були зафіксовані у Харківській області.

Оскільки в окупантів фіксуються невдалі наступи на плацдармах по річці Оскіл, південніше по відтинку Новомлинськ-Дворічна-Западне, то вони активізувалися в районі Тополів, Красного Першого, а тепер і північніше Кам’янки. Саме біля цього населеного пункту вони створили новий плацдарм і просунулися в районі Тополів. Про це проект DeepState 23 березня повідомив у Telegram.

Аналітики зазначили, що спостерігаються певні проблеми з українськими підрозділами, які утримають дану ділянку.

На думку багатьох суміжників з місць, підрозділи мобільного прикордонного загону не дуже підходять для стримування берегової лінії, — йдеться у повідомленні.

Також ворог намагається об'єднати новоутворені плацдарми по відтинку Тополі-Кам'янка-Красне Перше. Це дозволить противнику здійснювати подальше накопичення сил і просуватися вглиб території, що дестабілізувати обстановку та відтягувати ресурси Сил оборони.

За інформацією аналітиків, зараз росіяни на цих ділянках застосовують в основному піхоту, якою пробує закріпитися на зайнятих рубежах, накопичуватися і сунути далі, щоб розширити зону контролю.

Водночас у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 23 березня повідомляється, що на Харківському напрямку ворог сьогодні активних наступальних дій не проводив. На Куп’янському напрямку противник намагався просунутися в районі Загризового, але був зупинений оборонцями.

Нагадаємо, 22 березня аналітичний проект DeepState інформував, що російські окупанти просунулися поблизу двох населених пунктів у Донецькій області — у районі Іванівки та Ямполівки. А раніше фіксувався успіх російських загарбників в населеному пункті Запоріжжя.