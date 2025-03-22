Російська армія просунулася на Донеччині. Фото:

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Ракурс

Російські окупанти мають деякі успіхи на фронті в Україні.

Так, ворог поблизу двох населених пунктів у Донецькій області — у районі Іванівки та Ямполівки. А раніше фіксувалося просування російських загарбників в населеному пункті Запоріжжя. Про це 22 березня аналітичний проект DeepState повідомив у Telegram.

Тим часом у Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що вчора на фронті було 142 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація спостерігалася на Покровському напрямку, де було зупинено 37 російських штурмів.

На Лиманському напрямку загарбники відбили 22 атаки, а на Торецькому напрямку — 19 штурмів. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 11 атак, на Харківському та Купʼянському — по шість атак. Також відбулися бої на Гуляйпільському, Краматорському, Сіверському і Придніпровському напрямках.

А в Курській області рф захисники відбили 23 атаки окупантів. Ворог завдав 18 авіаударів і здійснив 276 обстрілів.

Нагадаємо, 18 березня Повітряні сили ЗСУ завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил російської федерації в районі Демидівки Бєлгородської області рф.