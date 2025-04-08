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Ракурс
Граждан КНР взяли в плен защитники Украины, скриншот видео

Двое китайских военных взяли в плен защитники Украины — Зеленский (ВИДЕО)

8 апр 2025, 16:43
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Під час бою захисники України взяли в полон двох китайських військових, які воювали у складі російської армії.

Про це під час зустрічі з представниками ЗМІ розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Ми взяли в полон китайських військових на території України. В бій вступили українці на Донеччині — Тарасівка й Білогорівка — із шістьма китайськими військовими. Двоє в полоні. Відповідно, є документи, є їхні паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю, — наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, полонені громадяни Китаю зараз перебувають у Службі безпеки України. Тривають відповідні слідчі та оперативні дії.

Зеленський зазначив, що доручив міністру закордонних справ і міністру оборони зв’язатися з Китаєм, щоб отримати пояснення.

Источник: Ракурс


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