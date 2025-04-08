Граждан КНР взяли в плен защитники Украины, скриншот видео

https://racurs.ua/n205425-dvoe-kitayskih-voennyh-vzyali-v-plen-zaschitniki-ukrainy-zelenskiy-video.html

Ракурс

Під час бою захисники України взяли в полон двох китайських військових, які воювали у складі російської армії.

Про це під час зустрічі з представниками ЗМІ розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Ми взяли в полон китайських військових на території України. В бій вступили українці на Донеччині — Тарасівка й Білогорівка — із шістьма китайськими військовими. Двоє в полоні. Відповідно, є документи, є їхні паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю, — наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, полонені громадяни Китаю зараз перебувають у Службі безпеки України. Тривають відповідні слідчі та оперативні дії.

Зеленський зазначив, що доручив міністру закордонних справ і міністру оборони зв’язатися з Китаєм, щоб отримати пояснення.