Заработал пункт пропуска «Великая Паладь – Надьгодош», фото: ГПСУ

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На кордоні України з Угорщиною відкрито пункт пропуску «Велика Паладь — Надьгодош».

Про це сьогодні, 8 квітня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Сьогодні о 14.30 українські прикордонники оформили перший транспортний засіб, що перетнув кордон із Угорщиною через ППр «Велика Паладь — Надьгодош» у Закарпатській області, — розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що цей пункт пропуску призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 тонн: