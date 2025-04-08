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Запрацював пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош», фото: ДПСУ

На кордоні з Угорщиною відкрили пункт пропуску легкових автомобілів (ФОТО)

8 кві 2025, 17:57
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На кордоні України з Угорщиною відкрито пункт пропуску «Велика Паладь — Надьгодош».

Про це сьогодні, 8 квітня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Сьогодні о 14.30 українські прикордонники оформили перший транспортний засіб, що перетнув кордон із Угорщиною через ППр «Велика Паладь — Надьгодош» у Закарпатській області, — розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що цей пункт пропуску призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 тонн:

  • працюватиме у денний час з 08.00 до 19.00 щодня (з 07.00 до 18.00 за центральноєвропейським часом);
  • орієнтовна пропускна спроможність — 200 легкових авто та 600 пасажирів на добу.

Запрацював пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош», фото: ДПСУ

Джерело: Ракурс


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