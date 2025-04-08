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Запрацював пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош», фото: ДПСУ
На кордоні з Угорщиною відкрили пункт пропуску легкових автомобілів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205427-na-kordoni-z-ugorschynou-vidkryly-punkt-propusku-legkovyh-avtomobiliv-foto.htmlРакурс
На кордоні України з Угорщиною відкрито пункт пропуску «Велика Паладь — Надьгодош».
Про це сьогодні, 8 квітня, повідомила прес-служба ДПСУ.
Сьогодні о 14.30 українські прикордонники оформили перший транспортний засіб, що перетнув кордон із Угорщиною через ППр «Велика Паладь — Надьгодош» у Закарпатській області, — розповіли у ДПСУ.
Зазначається, що цей пункт пропуску призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 тонн:
- працюватиме у денний час з 08.00 до 19.00 щодня (з 07.00 до 18.00 за центральноєвропейським часом);
- орієнтовна пропускна спроможність — 200 легкових авто та 600 пасажирів на добу.