Российские беспилотники атаковали Харьков — пострадал человек

Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты снова ударили беспилотниками по Харькову, фото: УНН
Российские беспилотники атаковали Харьков — пострадал человекhttps://racurs.ua/n205435-rossiyskie-bespilotniki-atakovali-harkov-postradal-chelovek.htmlРакурс
Російські безпілотники сьогодні, 8 квітня, ввечері завдали ударів по Харкову.
Про це у своїх Telegram-каналах повідомляють мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що два удари було завдано по Київському району — обидва вибухи сталися приблизно в одному й тому ж місці. Зафіксовано влучання у господарчу споруду, спалахнула пожежа.
Надійшла інформація про одного постраждалого.
Також з’явилися повідомлення про можливий удар безпілотника по Індустріальному району міста.
Є інформація про обстріл ворожим безпілотником Індустріального району. Якщо підтвердиться — це третій удар по Харкову за сьогодні, — зазначив Терехов.