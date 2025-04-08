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Рашисты снова ударили беспилотниками по Харькову, фото: УНН

Российские беспилотники атаковали Харьков — пострадал человек

8 апр 2025, 22:03
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Російські безпілотники сьогодні, 8 квітня, ввечері завдали ударів по Харкову.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомляють мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що два удари було завдано по Київському району — обидва вибухи сталися приблизно в одному й тому ж місці. Зафіксовано влучання у господарчу споруду, спалахнула пожежа.

Надійшла інформація про одного постраждалого.

Також з’явилися повідомлення про можливий удар безпілотника по Індустріальному району міста.

Є інформація про обстріл ворожим безпілотником Індустріального району. Якщо підтвердиться — це третій удар по Харкову за сьогодні, — зазначив Терехов.

Источник: Ракурс


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