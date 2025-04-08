Російські безпілотники атакували Харків — постраждала людина

Рашисти знову вдарили безпілотниками по Харкову, фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n205435-rosiyski-bezpilotnyky-atakuvaly-harkiv-postrajdala-ludyna.html

Ракурс

Російські безпілотники сьогодні, 8 квітня, ввечері завдали ударів по Харкову.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомляють мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що два удари було завдано по Київському району — обидва вибухи сталися приблизно в одному й тому ж місці. Зафіксовано влучання у господарчу споруду, спалахнула пожежа.

Надійшла інформація про одного постраждалого.

Також з’явилися повідомлення про можливий удар безпілотника по Індустріальному району міста.