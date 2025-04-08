Російські безпілотники атакували Харків — постраждала людина

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Рашисти знову вдарили безпілотниками по Харкову, фото: УНН
Російські безпілотники атакували Харків — постраждала людинаhttps://racurs.ua/ua/n205435-rosiyski-bezpilotnyky-atakuvaly-harkiv-postrajdala-ludyna.htmlРакурс
Російські безпілотники сьогодні, 8 квітня, ввечері завдали ударів по Харкову.
Про це у своїх Telegram-каналах повідомляють мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що два удари було завдано по Київському району — обидва вибухи сталися приблизно в одному й тому ж місці. Зафіксовано влучання у господарчу споруду, спалахнула пожежа.
Надійшла інформація про одного постраждалого.
Також з’явилися повідомлення про можливий удар безпілотника по Індустріальному району міста.
Є інформація про обстріл ворожим безпілотником Індустріального району. Якщо підтвердиться — це третій удар по Харкову за сьогодні, — зазначив Терехов.