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Ракурс
Рашисти знову вдарили безпілотниками по Харкову, фото: УНН

Російські безпілотники атакували Харків — постраждала людина

8 кві 2025, 22:03
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Російські безпілотники сьогодні, 8 квітня, ввечері завдали ударів по Харкову.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомляють мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що два удари було завдано по Київському району — обидва вибухи сталися приблизно в одному й тому ж місці. Зафіксовано влучання у господарчу споруду, спалахнула пожежа.

Надійшла інформація про одного постраждалого.

Також з’явилися повідомлення про можливий удар безпілотника по Індустріальному району міста.

Є інформація про обстріл ворожим безпілотником Індустріального району. Якщо підтвердиться — це третій удар по Харкову за сьогодні, — зазначив Терехов.

Джерело: Ракурс


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