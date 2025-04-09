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Ракурс
Последствия ударов по Харькову. Фото: ГСЧС

Массированный удар «Шахедами» по Харькову — пострадали три района (ФОТО)

9 апр 2025, 08:23
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Масовану атаку на Харків здійснили росіяни за допомогою безпілотників.

Пізно ввечері, 8 квітня, російська армія завдала близько 20 ударів по Основ’янському, Індустріальному, Шевченківському та Київському районах. Більшість ударів, а саме 15 з 20, прийшлася по Основ’янському району. Прильоти зафіксовані у промисловій зоні. А в Київському районі пошкоджені близько 10 приватних будинків. Про це поінформував спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомило відомство у Telegram.

За його словами, руйнування внаслідок нальоту БпЛА «Герань-2» дуже великі. Постраждали двоє осіб — 65-річний охоронець, який має поранення голови та гостру реакцію на стрес, а також 50-річна жінка.

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки масованого удару на світлинах. Рятувальники поінформували у Facebook, що виникло шість пожеж, а загальна площа загорянь склала понад 1 тис. 200 кв. м.

Наслідки ударів по Харкову. Фото: ДСНС

Наслідки ударів по Харкову. Фото: ДСНС

Наслідки ударів по Харкову. Фото: ДСНС

Наслідки ударів по Харкову. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вчора ввечері мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов інформували, що російські безпілотники завдали ударів по Київському та Індустріальному районах міста.

Источник: Ракурс


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