Александр Сырский заявил, что рф начала наступление. Фото:

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Російські війська вже почали наступ на Сумську та Харківську області.

Українські військові вже майже тиждень фіксують подвійне збільшення кількості наступальних дій окупантів на всіх основних напрямках фронту. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив в інтерв’ю Lb.ua.

Кардинально ситуація не змінилася. Ворог продовжує стратегічну наступальну операцію з метою захоплення нашої території, розгромлення наших військ, просування в глибину, прагне повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської, Запорізької областей, створити буферну зону на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей, — розповів він.

Також, за словами головкома, спільні навчання рф та білорусі, які відбудуться восени, можуть мати на меті приховано створити угруповання наступальних військ. Подібне спостерігалося й у 2022 році.

Генерал заявив, що розслідування видання The New York Times про те, що з його ініціативи план наступу у 2023 році був змінений і замість одного напрямку удару ЗСУ розпочали наступальні дії одразу на трьох напрямках, що стало причиною неуспіху — не відповідає дійсності.

Так, ми провели наступ південніше Бахмута. Але ж ми проводили наступальні дії двома бригадами зі складу угруповання. Якби ми мали п’ять бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені, — розповів Сирський.

Інші заяви головкома ЗСУ:

Всі цифри, які стосуються мобілізації, — конфіденційні. Скажеш одну цифру, а ворог швиденько порахує.

Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — тих, хто проходив військову службу, військову підготовку, складає близько 5 млн осіб. А мобілізаційний ресурс загалом — 20 млн.

Коли Верховна Рада у 2024 році порушувала питання демобілізації — ми порахували, що у квітні цього року близько 350 тис. військових звільнилися б одразу.

Про військовий контингент — на певний період, звичайно, це стабілізує ситуацію. Але як надовго, важко сказати.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для видання Le Figaro заявив, що російський диктатор володимир путін готується до нового наступу в Сумській і Харківській областях. Глава держави стверджував, що Київ мав відповідні підтвердження цього й поділився з партнерами цієї інформацією.

Зеленський також зауважив, що Москва хотіла розпочати це вторгнення ще вісім місяців тому, але українська операція в Курській області завадила цьому наступу.

Джерело: Lb.ua