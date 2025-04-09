На Хмельнитчине агенты рф готовили теракты. Фото: СБУ

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Двоє мешканців Хмельниччини готували теракти проти вісьмох депутатів Кам’янець-Подільської міськради.

Пара з Хмельницької області, яку завербували російські спецслужби, зробила саморобну вибухівку, яку планувала закласти під авто депутатів і підірвати. У такий спосіб противник хотів дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в регіоні та поширити паніку. Про це 9 квітня Служба безпеки України повідомила у Facebook.

Обох зловмисників затримали на етапі виготовлення вибухівки в орендованій квартирі в центрі Хмельницького. Одна з фігуранток виявилася 24-річна місцева наркоманка, яка шукала гроші у телеграм-каналах й там була завербована ворогом.

Куратор з росії дав їй «тестове» завдання — підпалити три адмінбудівлі сільрад на Хмельниччині. Для виконання місії вона залучила свого 57-річного співмешканця. Вони отримали від росіян інструкції з виготовлення вибухівки, а також гроші на закупівлю складових до вибухівки й оренду конспіративної квартири.

Слідчі вже повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне та конфіскація майна.

Нагадаємо, напередодні у Харкові СБУ запобігла вбивству очільника ОВА Олега Синєгубова. Уродженець Криму, завербований російською ФСБ, планував вбити посадовця і отримати за це отримати 50 тис. дол. До того зловмисник вже вбив українського військового, підірвав гранату біля адміністрації Шевченківського району, а також підірвав вхідні двері будівлі підрозділу МСЕК у Харкові.