У Харкові запобігли вбивству очільника ОВА Олега Синєгубова

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У Харкові запобігли вбивству очільника ОВА Олега Синєгубова

Як встановило слідство, уродженець Криму уклав угоду з фсб рф щодо виконання на території України завдань, спрямованих на проведення підривної діяльності.

Затриманий є уродженцем Євпаторії, який після 2015 році переїхав до Бєлгорода і почав співпрацювати з фсб.

У лютому 2024 року підозрюваний прибув до Харкова, а на початку березня виконав перше завдання — вистрелив у спину українського військового. Той помер на місці.

Згодом чоловік підірвав гранату біля адміністрації Шевченківського району, а також підірвав вхідні двері будівлі підрозділу МСЕК у Харкові.

Наступним завданням агента було вбивство начальника Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслава Задоренка. У жовтні 2024 року він заклав вибухівку під кузов авто посадовця, однак той побачив її і звернувся до правоохоронців. Надалі фігурант планував вбити начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова — за це мав отримати 50 тис. дол. Чоловік не встиг цього зробити, бо його вже розшукували.

Підозрюваного затримали наприкінці жовтня 2024 року. Йому загрожує довічне позбавлення волі.