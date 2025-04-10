Россияне ударили дроном-камикадзе по Никополю. Фото: ОВА

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Ракурс

Нікополь у Дніпропетровській області зазнав чергової російської атаки.

Російські загарбники атакували мирних мешканців дроном-камікадзе. Внаслідок обстрілу постраждали 12 осіб. Серед поранених — 16-річний підліток, який перебуває у важкому стані. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 10 квітня повідомив у Telegram.

Ворожа атака пошкодила гуртожиток та п’ять автомобілів. Наразі триває обстеження території, що постраждала.

Вночі ворог також атакував безпілотниками Нікополь, Марганецьку й Червоногригорівську громади. Були пошкоджені приватний будинок та підприємство, але минулося без загиблих та постраждалих.

Як відомо, Нікополь — місто, яке розташоване на правому березі Дніпра. Місто посідає четверте місце за чисельністю населення Дніпропетровської області.

Російські війська постійно обстрілюють Нікополь з окупованого Енергодару, де розташована захоплена ворогом Запорізька АЕС. Пряма відстань між містами складає близько 20 км.

Нагадаємо, у ніч на 10 квітня Миколаїв зазнав ворожої атаки дронами-камікадзе. У Заводському районі внаслідок ударів виникли пожежі, однак рятувальники змогли швидко локалізувати загоряння.

Внаслідок обстрілу були поранені 10 людей. Пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків, три авто, приблизно 30 гаражів та одна адміністративна будівля.