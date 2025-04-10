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Украина впервые с начала войны возобновила паромное сообщение с Грузией. Фото:

Украина возобновила паромное сообщение с Грузией — впервые с начала войны

10 апр 2025, 16:21
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Україна відновила поромне сполучення з Грузією — це вперше відбулося з початку повномасштабної війни.

Перші рейси у березні були виконані у режимі інформаційної тиші. Між портами «Чорноморськ» та «Батумі» 18 та 26 березня було здійснено два рейси. Також запланований і третій рейс. Про це заявив директор із комерційної роботи та логістики «Укрзалізниці» Тимофій Мураховський, 10 квітня поінформувало «Інтерфакс-Україна».

Посадовець закликав бізнес активніше підключатися до цього напрямку і наголосив, що проект реалізується за участю судноплавної компанії «Укрферрі» з Одеси та дочірньої компанії «Укрзалізниці» UZ Cargo Poland (Варшава).

Морське сполучення між Україною та Грузією було відсутнє з початку повномасштабного російського вторгнення у ​​лютому 2022 року.

Нагадаємо, експерти припускали, що Україна може відновити польоти з аеропортів «Бориспіль» або «Львів» до кінця січня 2025 року. Таке рішення будуть ухвалювати влада й воно буде залежати від роботи систем ППО та безпеки

Джерело: «Інтерфакс-Україна»

Источник: Ракурс


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