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Украина впервые с начала войны возобновила паромное сообщение с Грузией. Фото:
Украина возобновила паромное сообщение с Грузией — впервые с начала войныhttps://racurs.ua/n205473-ukraina-vozobnovila-paromnoe-soobschenie-s-gruziey-vpervye-s-nachala-voyny.htmlРакурс
Україна відновила поромне сполучення з Грузією — це вперше відбулося з початку повномасштабної війни.
Перші рейси у березні були виконані у режимі інформаційної тиші. Між портами «Чорноморськ» та «Батумі» 18 та 26 березня було здійснено два рейси. Також запланований і третій рейс. Про це заявив директор із комерційної роботи та логістики «Укрзалізниці» Тимофій Мураховський, 10 квітня поінформувало «Інтерфакс-Україна».
Посадовець закликав бізнес активніше підключатися до цього напрямку і наголосив, що проект реалізується за участю судноплавної компанії «Укрферрі» з Одеси та дочірньої компанії «Укрзалізниці» UZ Cargo Poland (Варшава).
Морське сполучення між Україною та Грузією було відсутнє з початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року.
Нагадаємо, експерти припускали, що Україна може відновити польоти з аеропортів «Бориспіль» або «Львів» до кінця січня 2025 року. Таке рішення будуть ухвалювати влада й воно буде залежати від роботи систем ППО та безпеки
Джерело: «Інтерфакс-Україна»