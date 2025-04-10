Оккупанты атаковали Днепр баллистикой. Фото:

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Ракурс

Армія російської федерації вдарила балістикою по Дніпру.

У п’ятницю, 10 квітня, окупанти завдали ракетного удару. На місці прильоту виникла масштабна пожежа. Також зафіксовані руйнування на території цивільного об'єкту. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілу загинув 42-річний чоловік. Також, за попередньою інформацією, постраждали троє осіб.

Наразі невідомо, якою достеменно зброєю вдарили росіяни. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. Згодом на Дніпро рухалася швидкісна ціль. Повітряна тривога тривала з 16.03 до 16.42.

Нагадаємо, у ніч на 9 квітня російські безпілотники масовано били по Дніпру. Внаслідок атаки в місті постраждали 15 людей. Наліт БпЛА пошкодив 15 приватних будинків і чотири багатоповерхівки, понівечені майже 20 автомобілів. Були зафіксовані руйнування на території кількох підприємств.