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рф начала применять БпЛА, разбрасывающие взрывчатку. Фото:

Армия рф начала применять БпЛА, разбрасывающие взрывчатку — МВД

10 апр 2025, 18:23
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Країна-агресор рф почала застосовувати дрони, що розкидають вибухівку.

Ці безпілотники можуть використовуватись окупантами для ураження будь-якого з регіонів України. Ризик надзвичайно високий й через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий. Про це Міністерство внутрішніх справ України 10 квітня повідомило у Telegram.

Увага, нова загроза! російські війська почали застосовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети, — йдеться у повідомленні.

На фото, яке опублікували правоохоронці, зображено, як можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети. Вибухонебезпечний предмет схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі. Діаметр близько 5 см, адовжина становить 35−40 см.

У МВС закликали, телефонувати за номером 101, 102 чи 112, якщо ви помітили такий предмет. Ні в якому разі не потрібно підходити до нього чи чіпати.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що росія почала запускати по Україні БпЛА «Шахед» з новою «начинкою». У цих ударних дронах ворог збільшив бойову частину до 90 кг, яка містить металеві елементи — шрапнель. Це було зроблено для того, щоб збільшити можливість вбивства та поранень людей.

Источник: Ракурс


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