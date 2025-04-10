рф начала применять БпЛА, разбрасывающие взрывчатку. Фото:

https://racurs.ua/n205477-armiya-rf-nachala-primenyat-bpla-razbrasyvauschie-vzryvchatku-mvd.html

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Країна-агресор рф почала застосовувати дрони, що розкидають вибухівку.

Ці безпілотники можуть використовуватись окупантами для ураження будь-якого з регіонів України. Ризик надзвичайно високий й через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий. Про це Міністерство внутрішніх справ України 10 квітня повідомило у Telegram.

Увага, нова загроза! російські війська почали застосовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети, — йдеться у повідомленні.

На фото, яке опублікували правоохоронці, зображено, як можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети. Вибухонебезпечний предмет схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі. Діаметр близько 5 см, адовжина становить 35−40 см.

У МВС закликали, телефонувати за номером 101, 102 чи 112, якщо ви помітили такий предмет. Ні в якому разі не потрібно підходити до нього чи чіпати.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що росія почала запускати по Україні БпЛА «Шахед» з новою «начинкою». У цих ударних дронах ворог збільшив бойову частину до 90 кг, яка містить металеві елементи — шрапнель. Це було зроблено для того, щоб збільшити можливість вбивства та поранень людей.