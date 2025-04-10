Саммит Коалиции желающих в Париже. Фото: ОП

https://racurs.ua/n205479-koaliciya-jelauschih-opredelila-chetyre-osnovnye-celi-dlya-ukrainy.html

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Коаліція охочих, яку входять 30 країн на чолі з Францією та Великою Британією, визначила чотири основні цілі.

Ці цілі передбачають безпеку в небі, на морі та на землі та посилення українських Сил оборони. Також ці цілі стоятимуть перед майбутніми силами гарантування безпеки України. Про це британський міністр оборони Джон Гілі заявив на початку засідання коаліції у Брюсселі 10 квітня, інформує «Європейська правда».

Наші плани добре опрацьовані, і ми маємо чіткі цілі для України. По-перше, забезпечити безпечне небо. По-друге, забезпечити безпечне море. По-третє, підтримати мир на землі. І по-четверте, підтримати українські збройні сили, щоб вони стали найсильнішим стримуючим фактором, — розповів посадовець.

За його словами, сили гарантування безпеки допоможуть у досягненні цих цілей. Формат цих сил ще не узгоджено, але це буде майбутня військова місія «коаліції охочих».

Міністр відзначив, що на сьогоднішньому засіданні учасники обговорять військове планування і сфокусуються на оперативному плануванні коаліції і тому, як забезпечити повну готовність до моменту досягнення мирної угоди.

Ми активізуємось. Ми налаштовані серйозно. Ми посилаємо сигнал президенту путіну, міністру Умєрову та українському народові. Ми стоїмо з вами в боротьбі і ми будемо стояти з вами в мирі, — наголосив Гілі.

Нагадаємо, 27 березня на саміті Коаліції охочих у Парижі союзники домовилися про нові оборонні пакети для України. Також було домовлено, що санкції проти рф будуть залишатися чинними до того часу, доки тривати російсько-українська війна.

Джерело: «Європейська правда»