В ВСУ стали мобилизоваться подозреваемые в коррупции. Фото:

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Фігуранти корупційних справ почали активно долучатися до українського війська.

Станом на 10 квітня 2025 року вже 48 осіб мобілізувалися до лав ЗСУ за власним бажанням одразу після того, як до суду було направлено обвинувальні акти у справах Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або Національного антикорупційного бюро. Про це 10 квітня САП повідомила у Facebook.

У публікації, зокрема, йшлося про справу колишнього очільника ДФС Романа Насірова, який мобілізувався до лав Збройних сил під час судових дебатів у справі, пов’язаній з газовими схемами колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Мобілізація обвинувачених у справах САП та НАБУ стала одним з актуальних та популярних методів уникнення кримінальної відповідальності. Наразі 48 осіб саме після направлення до суду обвинувальних актів за власною ініціативою мобілізувались до ЗСУ, — поінформували в прокуратурі.

Зазначається, що через мобілізацію цих громадян розгляд справ зупинили, а терміни притягнення до відповідальності закінчуються, що збільшує ймовірність уникнення покарання.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України на етапі судових дебатів.

Насіров був призначений на посаду сапера, а підставою для зарахування до військової частини стала довідка про проходження військово-лікарської комісії від 30 січня 2025 року.

Після резонансу командир 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ імені полковника Геннадія Воробйова, до якої хотів долучитися Насіров, визнав наказ про його призов протиправним та скасував його.