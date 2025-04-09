Роман Насіров, фото: LB.ua

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Колишній керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров, який добровільно мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів у його справі у Вищому антикорупційному суді, служитиме у військовій частині сапером.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ», до рук журналістів якого потрапив відповідний документ.

Зазначається, що:

7 квітня Насіров був призначений на посаду сапера 1 інженерно-саперного відділення 1 інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення з окладом у 2 тис. 640 грн;

при цьому, відповідно до документа, йому має виплачуватися щомісячна премія за особливий внесок у загальні результати служби у розмірі 578% від посадового окладу, а також визначена надбавка за особливості проходження служби у розмірі 65% до посадового окладу;

підставою для зарахування до військової частини стала довідка про проходження військово-лікарської комісії від 30 січня 2025 року.

Раніше сьогодні, 9 квітня, стало відомо, що Насіров не прибув на засідання у ВАКС. Його захист зазначив, що Насіров добровільно мобілізувався до лав ЗСУ, тож не може прибути до суду. Зробив він це добровільно. Також на цій підставі захист подав клопотання про зупинення провадження.

Сторона обвинувачення заперечила проти зупинення провадження, мотивуючи це тим, що спочатку потрібно здійснити виклик Насірова до суду, до того ж він може брати участь у засіданнях дистанційно.

Суд відклав розгляд цього питання для збору інформації. Наступне засідання заплановане на 11 квітня.

Справа Насірова вже перебуває на стадії судових дебатів і наближається до вироку.

У травні 2024 року Верховна Рада дозволила звільняти засуджених від відбування покарання в обмін на проходження контрактної військової служби, проте позбавив такого права топ-корупціонерів.

Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря за відшкодування ПДВ в розмірі 722 млн грн.

Джерело: «Укрінформ»