рф ударила КАБами по Харькову и пригороду. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/n205517-rossiyane-udarili-kabami-po-harkovu-i-prigorodu-chetvero-ranenyh.html

Ракурс

Збройні сили росії завдали ударів з повітря по Харкову та Харківському району.

У суботу, 12 квітня, близько 6.50 ворожі літаки завдали авіаційних ударів по селищу Слатине Харківського району. Два КАБи поцілили по приватному житловому сектору. Покшоджено щонайменше сім приватних будинків. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Рятувальники дістали з-під завалів одного з зруйнованих будинків 68-річного чоловіка, який отримав травми, але зараз перебуває у стабільному стані. Ще двоє чоловіків були поранені осколками.

Крім того, о 4.10 російські ударні безпілотники вдарили по підприємству в Немишлянському районі Харкова. Там поранення дістав 57-річний охоронець.

Слідчі розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 (воєнний злочин) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у ніч на 12 квітня росіяни атакували Харків ударними безпілотниками типу «Шахед». Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у місті внаслідок влучання одного БпЛА в землю і двох дронів на території цивільного підприємства постраждала одна людина.