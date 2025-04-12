рф атакувала вночі 88 дронами. Фото: Зеленський у Telegram

https://racurs.ua/ua/n205512-rf-atakuvala-vnochi-88-dronamy-postrajdaly-p-yat-oblastey.html

Ракурс

Країна-агресор росія у ніч на 12 квітня атакувала Україну 88 дронами — ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Ворог запускав безпілотники з своєї території — Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Збити вдалося 56 дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Ще 24 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.

У Дніпропетровській області ворожі БпЛА спричинили пожежу та пошкодження у житловому секторі. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій поінформували, що 12 квітня в Дніпрі було пошкоджено дах, фасад та вікна оселі. А в Павлоградському районі горів житловий будинок, але рятувальники ліквідували загоряння. Також було пошкоджено дві будівлі на місцевій фермі.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові внаслідок влучання БпЛА типу «Шахед» в землю і двох дронів на територію цивільного підприємства постраждала одна людина.

На Київщині, як повідомила Національна поліція, внаслідок атаки дронів у Бориспільському районі пошкоджено девʼять приватних будинків, господарські споруди, чотири автомобілі та два гаражних приміщення. Крім того, один із будинків частково зруйнований. А в Бучанському районі пошкоджень зазнали склади.

Нагадаємо, в ніч на 12 квітня російські війська атакували Київ дронами-камікадзе. Спалахнули пожежі у Святошинському та Дарницькому районах — горіли житловий будинок та склади. Внаслідок нальоту БпЛА постраждали двоє осіб.