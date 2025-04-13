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Последствия обстрела Сум. Фото: ГСЧС
Обстрел Сум: количество погибших возросло до 34, а раненых — до 117 человекhttps://racurs.ua/n205554-obstrel-sum-kolichestvo-pogibshih-vozroslo-do-34-a-ranenyh-do-117-chelovek.htmlРакурс
У Сумах кількість загиблих після російського ракетного удару зросла до 34 людей.
Серед загиблих є дві дитини. Постраждали внаслідок цинічного обстрілу 117 осіб, з них 15 дітей. Рятувальні роботи на місці влучань досі тривають. Про це Міністерство внутрішніх справ України та Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомили у Telegram.
До виконання висотних робіт ДСНС залучило техніку, а в пошкодженій будівлі демонтують аварійні конструкції. Також працюють кінологічні розрахунки, а рятувальники обстежують частково завалені приміщення.
Медики та психологи ДСНС надають допомогу постраждалим жителям.
Нагадаємо, 13 квітня розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад Збройних сил рф з території Воронезької та Курської областей атакували Суми двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М"/KN-23. Друга балістична ракета, імовірно, містила осколкові елементи й вибухнула в повітрі. Більшість людей загинули саме від цих уражуючих елементів.