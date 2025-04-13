Наслідки обстрілу міста Суми. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n205554-obstril-sum-kilkist-zagyblyh-zrosla-do-34-a-poranenyh-do-117-osib.html

Ракурс

У Сумах кількість загиблих після російського ракетного удару зросла до 34 людей.

Серед загиблих є дві дитини. Постраждали внаслідок цинічного обстрілу 117 осіб, з них 15 дітей. Рятувальні роботи на місці влучань досі тривають. Про це Міністерство внутрішніх справ України та Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомили у Telegram.

До виконання висотних робіт ДСНС залучило техніку, а в пошкодженій будівлі демонтують аварійні конструкції. Також працюють кінологічні розрахунки, а рятувальники обстежують частково завалені приміщення.

Медики та психологи ДСНС надають допомогу постраждалим жителям.

Нагадаємо, 13 квітня розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад Збройних сил рф з території Воронезької та Курської областей атакували Суми двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М"/KN-23. Друга балістична ракета, імовірно, містила осколкові елементи й вибухнула в повітрі. Більшість людей загинули саме від цих уражуючих елементів.