Последствия российских ударов по Одесской области 14 апреля, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 квітня, атакували ударними безпілотниками Одеську область.

Внаслідок влучань виникли пожежі за кількома адресами, які рятувальники оперативно ліквідували. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, складське приміщення, СТО, медичний заклад та автомобілі;

за попередньою інформацією, постраждали семеро осіб.