Наслідки російських ударів по Одещині 14 квітня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n205559-rashysty-atakuvaly-odeschynu-udarnymy-bezpilotnykamy-vynyklo-kilka-pojej-foto-video.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 квітня, атакували ударними безпілотниками Одеську область.

Внаслідок влучань виникли пожежі за кількома адресами, які рятувальники оперативно ліквідували. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, складське приміщення, СТО, медичний заклад та автомобілі;

за попередньою інформацією, постраждали семеро осіб.