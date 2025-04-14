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Ракурс
Наслідки російських ударів по Одещині 14 квітня, фото: ДСНС

Рашисти атакували Одещину ударними безпілотниками — виникло кілька пожеж (ФОТО, ВІДЕО)

14 кві 2025, 08:47
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 квітня, атакували ударними безпілотниками Одеську область.

Внаслідок влучань виникли пожежі за кількома адресами, які рятувальники оперативно ліквідували. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

  • пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, складське приміщення, СТО, медичний заклад та автомобілі;
  • за попередньою інформацією, постраждали семеро осіб.

Від ДСНС залучалося 14 одиниць техніки та 67 рятувальників. Також залучено 1 одиницю техніки та 3 добровольців від Асоціації добровільних пожежних України, — розповіли у відомстві.

Наслідки російських ударів по Одещині 14 квітня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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