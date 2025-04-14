Наслідки атаки росіян по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

https://racurs.ua/ua/n205558-na-azs-v-zaporijji-stalasya-pojeja-cherez-ataku-rosiyskogo-drona-ova-foto.html

Ракурс

На АЗС в Запоріжжі сталася пожежа через атаку ворожого дрона.

Про це сьогодні, 14 квітня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Надзвичайники вже ліквідували займання. На щастя, ніхто не постраждав, — розповів Федоров.

Зазначається, що загалом впродовж доби окупанти завдали 461 удар по 12 населених пунктах Запорізької області: