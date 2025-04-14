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Наслідки атаки росіян по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА
На АЗС в Запоріжжі сталася пожежа через атаку російського дрона — ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205558-na-azs-v-zaporijji-stalasya-pojeja-cherez-ataku-rosiyskogo-drona-ova-foto.htmlРакурс
На АЗС в Запоріжжі сталася пожежа через атаку ворожого дрона.
Про це сьогодні, 14 квітня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Надзвичайники вже ліквідували займання. На щастя, ніхто не постраждав, — розповів Федоров.
Зазначається, що загалом впродовж доби окупанти завдали 461 удар по 12 населених пунктах Запорізької області:
- війська рф здійснили 23 авіаудари по Степногірську, Камʼянському, Павлівці, Гуляйполю, Щербаках, Червоному, Малинівці;
- 299 БПЛА різної модифікації атакували Біленьке, Степногірськ, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;
- вісім обстрілів з РСЗВ накрили Камʼянське, Новоданилівку, Щербаки та Новодарівку;
- 131 артудар було завдано по території Біленького, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки;
- надійшло чотири повідомлення про пошкодження будинків, автівок та обʼєктів інфраструктури.