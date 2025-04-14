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Наслідки атаки росіян по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

На АЗС в Запоріжжі сталася пожежа через атаку російського дрона — ОВА (ФОТО)

14 кві 2025, 08:20
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На АЗС в Запоріжжі сталася пожежа через атаку ворожого дрона.

Про це сьогодні, 14 квітня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Надзвичайники вже ліквідували займання. На щастя, ніхто не постраждав, — розповів Федоров.

Наслідки атаки росіян по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Зазначається, що загалом впродовж доби окупанти завдали 461 удар по 12 населених пунктах Запорізької області:

  • війська рф здійснили 23 авіаудари по Степногірську, Камʼянському, Павлівці, Гуляйполю, Щербаках, Червоному, Малинівці;
  • 299 БПЛА різної модифікації атакували Біленьке, Степногірськ, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;
  • вісім обстрілів з РСЗВ накрили Камʼянське, Новоданилівку, Щербаки та Новодарівку;
  • 131 артудар було завдано по території Біленького, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки;
  • надійшло чотири повідомлення про пошкодження будинків, автівок та обʼєктів інфраструктури.

Наслідки атаки росіян по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Джерело: Ракурс


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