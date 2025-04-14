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Ракурс
В Черниговской области россияне дроном атаковали пассажирский вагон поезда, фото: Нацполиция

Российские дроны атаковали пассажирский поезд на Черниговщине (ФОТО)

14 апр 2025, 13:25
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На Чернігівщині у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району сьогодні, 14 квітня, вранці під обстріл російськими дронами потрапив пасажирський потяг.

Внаслідок атаки безпілотниками зазнали пошкоджень пасажирський вагон поїзду та цивільна інфраструктура. Про це повідомляють прес-служби Чернігівської ОВА по поліції Чернігівської області.

До його відправлення було пів години, тому, на щастя, пасажирів ще не було. Пошкоджений вагон. Обійшлося без жертв, — розповіли в ОВА.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).

Також сьогодні зранку сталося влучання ворожого FPV-дрона в одне із підприємств на Новгород-Сіверщині. Пошкоджено промисловий цех.

Источник: Ракурс


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