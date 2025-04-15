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В Нацгвардии создали два корпуса на основе "Азова" и "Хартии"
В Нацгвардии создали два корпуса на основе «Азова» и «Хартии»https://racurs.ua/n205599-v-nacgvardii-sozdali-dva-korpusa-na-osnove-azova-i-hartii.htmlРакурс
У Нацгвардії створили два корпуси на основі «Азова» та «Хартії».
Перший корпус Нацгвардії «Азов» 15 квітня презентував на відео його командир Денис Прокопенко «Редіс».
До складу корпусу ввійшли п’ять бригад Нацгвардії:
«Азов»;
«Буревій»;
«Кара-даг»;
«Червона калина»;
«Любарт».
Більшість цих бригад показали себе мотивованими і боєздатними підрозділами.
Бригада оперативного призначення «Буревій» відбиває російські атаки навколо Купʼянська.
Бригада «Кара-Даг» героїчно билась в Запорізькій області та в районі Покровська, затрофеївши велику кількість одиниць російської бронетехніки.
Також на базі бригади НГУ «Хартія» утворено Другий корпус. Його очолить Ігор Оболенський (Корнет).
За словами командувача Нацгвардії, створення цих корпусів є частиною загальної реформи, у межах якої ЗСУ переходять на корпусну систему управління.
Олександр Півненко також наголосив, що бригади НГУ мають значний досвід, а їх командири — досвідчені і користуються значним авторитетом.