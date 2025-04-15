В Нацгвардии создали два корпуса на основе «Азова» и «Хартии»

У Нацгвардії створили два корпуси на основі «Азова» та «Хартії».

Перший корпус Нацгвардії «Азов» 15 квітня презентував на відео його командир Денис Прокопенко «Редіс».

До складу корпусу ввійшли п’ять бригад Нацгвардії:

Більшість цих бригад показали себе мотивованими і боєздатними підрозділами.

Бригада оперативного призначення «Буревій» відбиває російські атаки навколо Купʼянська.

Бригада «Кара-Даг» героїчно билась в Запорізькій області та в районі Покровська, затрофеївши велику кількість одиниць російської бронетехніки.

Також на базі бригади НГУ «Хартія» утворено Другий корпус. Його очолить Ігор Оболенський (Корнет).

За словами командувача Нацгвардії, створення цих корпусів є частиною загальної реформи, у межах якої ЗСУ переходять на корпусну систему управління.

Олександр Півненко також наголосив, що бригади НГУ мають значний досвід, а їх командири — досвідчені і користуються значним авторитетом.