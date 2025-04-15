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У Нацгвардії створили два корпуси на основі "Азова" та "Хартії"
У Нацгвардії створили два корпуси на основі «Азова» та «Хартії»https://racurs.ua/ua/n205599-u-nacgvardiyi-stvoryly-dva-korpusy-na-osnovi-azova-ta-hartiyi.htmlРакурс
У Нацгвардії створили два корпуси на основі «Азова» та «Хартії».
Перший корпус Нацгвардії «Азов» 15 квітня презентував на відео його командир Денис Прокопенко «Редіс».
До складу корпусу ввійшли п’ять бригад Нацгвардії:
«Азов»;
«Буревій»;
«Кара-даг»;
«Червона калина»;
«Любарт».
Більшість цих бригад показали себе мотивованими і боєздатними підрозділами.
Бригада оперативного призначення «Буревій» відбиває російські атаки навколо Купʼянська.
Бригада «Кара-Даг» героїчно билась в Запорізькій області та в районі Покровська, затрофеївши велику кількість одиниць російської бронетехніки.
Також на базі бригади НГУ «Хартія» утворено Другий корпус. Його очолить Ігор Оболенський (Корнет).
За словами командувача Нацгвардії, створення цих корпусів є частиною загальної реформи, у межах якої ЗСУ переходять на корпусну систему управління.
Олександр Півненко також наголосив, що бригади НГУ мають значний досвід, а їх командири — досвідчені і користуються значним авторитетом.