Силы обороны освободили село Днепроэнергия Донецкой области

https://racurs.ua/n205603-sily-oborony-osvobodili-selo-v-doneckoy-oblasti.html

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Сили оборони звільнили село Дніпроенергія на Донеччині.

Командувач тактичної групи «Вугледар» Сергій Наєв розповів, що контроль над населеним пунктом повернули близько двох тижнів тому.

За два місяці підрозділами його групи знищено приблизно 9,5 тис. військовослужбовців противника, 51 танк, 166 бойових броньованих машин, 819 одиниць автомобільної техніки (бронеавтомобілі, джипи, мотоцикли, баггі, квадроцикли).

Близько 70% втрат ворог зазнав внаслідок ударів БПЛА. За рахунок фінансової допомоги постійних партнерів передано 3433 безпілотники в підпорядковані бригади (окремо від тих, що надані державою чи волонтерами). Використовуються БПЛА різного типу: «Генерал Черешня», Baton, «Тінь», Vyriy Pro, Mavic 3 Pro, Autel MAX 4T.

Противник продовжує спроби прориву. Зростає кількість штурмових дій, залучається більше техніки та живої сили. Під час останнього масованого наступу на напрямках Веселе — Скудне ворог задіяв 5 танків, 14 ББМ і 6 бронеавтомобілів. Техніка рухалась у чотирьох колонах, заповнених десантом.

Колони були виявлені аеророзвідкою ще на підходах. У результаті нанесення вогневого ураження та роботи БПЛА — знищено понад 100 окупантів, чотири танки, дев’ять ББМ, три бронеавтомобілі.