Ракурсhttps://racurs.ua/
Болгария решила не продавать Украине реакторы для Хмельницкой АЭС
Болгария решила не продавать Украине реакторы для Хмельницкой АЭСhttps://racurs.ua/n205604-bolgariya-reshila-ne-prodavat-ukraine-reaktory-dlya-hmelnickoy-aes.htmlРакурс
Болгарія вирішила не продавати Україні реактори для Хмельницької АЕС.
Віцепремʼєр країни Атанас Зафіров пояснив таке рішення тим, що Болгарії необхідно розвивати атомну енергетику, особливо враховуючи зростання цін на електроенергію у світі, повідомляє болгарський Forbes.
13 березня президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє купівлю реакторів у Болгарії для будівництва Хмельницької АЕС.
Зафіров сказав, що зазначив, що рішення уряду підтримали всі партнери по уряду, зокрема лідер партії ГЄРБ («Громадяни за європейський розвиток Болгарії») і колишній премʼєр країни Бойко Борисов.
АЕС «Белене» — недобудована атомна електростанція, розташована за 3 км від міста Белене на березі річки Дунай на півночі Болгарії, неподалік кордону з Румунією. Станція призначалася для заміщення потужностей АЕС «Козлодуй», що виводяться з експлуатації. Будівництво станції було зупинено у 1990 році через труднощі з фінансуванням та протестами населення.