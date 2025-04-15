Болгарія вирішила не продавати Україні реактори для Хмельницької АЕС

https://racurs.ua/ua/n205604-bolgariya-vyrishyla-ne-prodavaty-ukrayini-reaktory-dlya-hmelnyckoyi-aes.html

Ракурс

Болгарія вирішила не продавати Україні реактори для Хмельницької АЕС.

Віцепремʼєр країни Атанас Зафіров пояснив таке рішення тим, що Болгарії необхідно розвивати атомну енергетику, особливо враховуючи зростання цін на електроенергію у світі, повідомляє болгарський Forbes.

13 березня президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє купівлю реакторів у Болгарії для будівництва Хмельницької АЕС.

АЕС «Белене» — недобудована атомна електростанція, розташована за 3 км від міста Белене на березі річки Дунай на півночі Болгарії, неподалік кордону з Румунією. Станція призначалася для заміщення потужностей АЕС «Козлодуй», що виводяться з експлуатації. Будівництво станції було зупинено у 1990 році через труднощі з фінансуванням та протестами населення.