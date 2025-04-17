Украина получила от Германии новый пакет военной помощи

Ракурсhttps://racurs.ua/
САУ Zuzana 2, фото: «Википедия»
Украина получила от Германии новый пакет военной помощиhttps://racurs.ua/n205651-ukraina-poluchila-ot-germanii-novyy-paket-voennoy-pomoschi.htmlРакурс
Новий пакет військової допомоги від Німеччини отримала Україна.
Про це свідчать оновлені дані на сайті німецького уряду.
Згідно з ними, Україна отримує:
- 66 протимінних транспортних засобів MRAP;
- боєприпаси для танків Leopard 2;
- чотири машини кінетичного захисту;
- 38 тис. боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard;
- ракети для ЗРК IRIS-T;
- три колісні самохідні артилерійські установки Zuzana 2 (спільний проект з Данією та Норвегією);
- 27 тис. снарядів калібру 155 мм;
- 1 тис. снарядів калібру 122 мм;
- 70 БпЛА VECTOR із запчастинами;
- 150 ударних БПЛА HF-1;
- 10 безпілотних надводних дронів;
- шість броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2 із запчастинами;
- чотири машини для розмінування;
- два мінні плуги;
- додаткове піхотне спорядження, штурмові гвинтівки та спецзасоби.
Зазначається, що ця військова допомога надається у два різні способи:
- кошти федерального уряду, виділені на розбудову безпекового потенціалу;
- поставки, які здійснюються зі складів федеральних збройних сил.
Загалом Німеччина вже надала або зобов’язалася надати в наступні роки військову допомогу Україні на суму близько 28 млрд євро.