Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
САУ Zuzana 2, фото: «Википедия»

Украина получила от Германии новый пакет военной помощи

17 апр 2025, 20:18
999

Новий пакет військової допомоги від Німеччини отримала Україна.

Про це свідчать оновлені дані на сайті німецького уряду.

Згідно з ними, Україна отримує:

  • 66 протимінних транспортних засобів MRAP;
  • боєприпаси для танків Leopard 2;
  • чотири машини кінетичного захисту;
  • 38 тис. боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard;
  • ракети для ЗРК IRIS-T;
  • три колісні самохідні артилерійські установки Zuzana 2 (спільний проект з Данією та Норвегією);
  • 27 тис. снарядів калібру 155 мм;
  • 1 тис. снарядів калібру 122 мм;
  • 70 БпЛА VECTOR із запчастинами;
  • 150 ударних БПЛА HF-1;
  • 10 безпілотних надводних дронів;
  • шість броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2 із запчастинами;
  • чотири машини для розмінування;
  • два мінні плуги;
  • додаткове піхотне спорядження, штурмові гвинтівки та спецзасоби.

Зазначається, що ця військова допомога надається у два різні способи:

  • кошти федерального уряду, виділені на розбудову безпекового потенціалу;
  • поставки, які здійснюються зі складів федеральних збройних сил.

Загалом Німеччина вже надала або зобов’язалася надати в наступні роки військову допомогу Україні на суму близько 28 млрд євро.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров