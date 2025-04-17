Украина получила от Германии новый пакет военной помощи

САУ Zuzana 2, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n205651-ukraina-poluchila-ot-germanii-novyy-paket-voennoy-pomoschi.html

Ракурс

Новий пакет військової допомоги від Німеччини отримала Україна.

Про це свідчать оновлені дані на сайті німецького уряду.

Згідно з ними, Україна отримує:

66 протимінних транспортних засобів MRAP;

боєприпаси для танків Leopard 2;

чотири машини кінетичного захисту;

38 тис. боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard;

ракети для ЗРК IRIS-T;

три колісні самохідні артилерійські установки Zuzana 2 (спільний проект з Данією та Норвегією);

27 тис. снарядів калібру 155 мм;

1 тис. снарядів калібру 122 мм;

70 БпЛА VECTOR із запчастинами;

150 ударних БПЛА HF-1;

10 безпілотних надводних дронів;

шість броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2 із запчастинами;

чотири машини для розмінування;

два мінні плуги;

додаткове піхотне спорядження, штурмові гвинтівки та спецзасоби.

Зазначається, що ця військова допомога надається у два різні способи:

кошти федерального уряду, виділені на розбудову безпекового потенціалу;

поставки, які здійснюються зі складів федеральних збройних сил.

Загалом Німеччина вже надала або зобов’язалася надати в наступні роки військову допомогу Україні на суму близько 28 млрд євро.