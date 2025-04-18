Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Четыре прилета баллистики в Харькове под завалами ищут людей

Четыре прилета баллистики в Харькове под завалами ищут людей (ФОТО)

18 апр 2025, 08:09
999

Терористи з росії завдали щонайменше чотирьох ракетних ударів по Харкову. Загинув один чоловік, 54 людини дістали поранення.

Про це 18 квітня повідомив міський голова Ігор Терехов.

Пошкоджені щонайменше 15 багатоквартирних будинків. Попередньо, удари по місту завдали балістичними ракетами з касетним начинням.

Чотири прильоти балістики у Харкові - під завалами шукають людей

Уночі росіяни також атакували цивільну інфраструктуру Сум.

Попередньо, загинула одна людина й ще одна дістала поранень. По місту били ударними дронами Shahed. На місці працюють рятувальники.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров