Чотири прильоти балістики у Харкові - під завалами шукають людей

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Ракурс

Терористи з росії завдали щонайменше чотирьох ракетних ударів по Харкову. Загинув один чоловік, 54 людини дістали поранення.

Про це 18 квітня повідомив міський голова Ігор Терехов.

Пошкоджені щонайменше 15 багатоквартирних будинків. Попередньо, удари по місту завдали балістичними ракетами з касетним начинням.

Уночі росіяни також атакували цивільну інфраструктуру Сум.

Попередньо, загинула одна людина й ще одна дістала поранень. По місту били ударними дронами Shahed. На місці працюють рятувальники.