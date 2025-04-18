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Президент назначил новых глав администраций в нескольких регионах
Президент назначил новых глав администраций в нескольких регионахhttps://racurs.ua/n205658-prezident-naznachil-novyh-glav-administraciy-v-neskolkih-regionah.htmlРакурс
Володимир Зеленський призначив нових керівників Сумської та Луганської ОВА.
Сумщину очолив генерал поліції Олег Григоров, а Луганщину — ексголова Сєвєродонецької МВА Олексій Харченко.
Крім того, Зеленський підписав розпорядження про звільнення Романа Мрочка з посади начальника Херсонської МВА.