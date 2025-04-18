Президент назначил новых глав администраций в нескольких регионах

Володимир Зеленський призначив нових керівників Сумської та Луганської ОВА.

Сумщину очолив генерал поліції Олег Григоров, а Луганщину — ексголова Сєвєродонецької МВА Олексій Харченко.

Крім того, Зеленський підписав розпорядження про звільнення Романа Мрочка з посади начальника Херсонської МВА.