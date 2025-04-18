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Ракурс
Президент назначил новых глав администраций в нескольких регионах

Президент назначил новых глав администраций в нескольких регионах

18 апр 2025, 08:38
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Володимир Зеленський призначив нових керівників Сумської та Луганської ОВА.

Сумщину очолив генерал поліції Олег Григоров, а Луганщину — ексголова Сєвєродонецької МВА Олексій Харченко.

Олег Григоров

Олексій Харченко

Крім того, Зеленський підписав розпорядження про звільнення Романа Мрочка з посади начальника Херсонської МВА.

Роман Мрочко

Источник: Ракурс


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